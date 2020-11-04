Ґрунтова вода в ОРДЛО заражена радіацією - експерт

На території окупованих районів Донбасу десятки шахт затоплені, бо "влада" не викачувала з них воду - через це у регіоні можлива гуманітарна катастрофа.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповіла експерт з енергетичної політики громадської організації "Екодія" Олександра Заїка в ефірі програми "Насправді: Донбас" на телеканалі "ДОМ".

"Відома ситуація з шахтами, в яких раніше проводилися дослідження радіаційної зброї. Через те, що зараз перестали викачувати воду з цих шахт, починається затоплення. Радіаційні матеріали, ізотопи поширюються ґрунтовими водами і потрапляють у землю, в питну воду", - зазначила Заїка.

Вона додала: якщо ситуація не поліпшиться, вода на Донбасі може стати непридатною до вживання.

"За цим обов'язково треба стежити і займатися захистом цього регіону, аби забруднена радіонуклідами вода, непридатна до вживання, не потрапляла людям безпосередньо в крани", - наголосила експерт.