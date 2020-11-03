Херсон можуть перевести у «червону» зону через стрімке збільшення кількості COVID-хворих 

На Херсонщині рівень захворюваності на коронавірус найбільш стрімко зростає у Херсоні та у Великоолександрівському районі.

Про це 3 листопада на брифінгу повідомив перший заступник голови ХОДА Дмитро Бутрій, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про те, які райони та міста мають бути готові до переходу у "червону" зону і де ситуація найбільш критична.

«Найбільш критична, скажімо, ситуація залишається у місті Херсон», - зазначив Бутрій.

За його словами, до Херсона приєднався Великоолександрівський район, у якому стрімко зростає рівень захворюваності.

За останню добу в області зафіксовано 154 лабораторно підтверджених випадки на COVID-19 та 11 летальних випадків.

Загалом в області 4 424 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус: 1 869 людей побороли недугу, 101 людина померла.

З 2 454 інфікованих COVID-19: 65 осіб отримують кисень, 9 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ.

У 10 закладах охорони здоров’я першої хвилі розгорнуто 429 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, з них хворими на коронавірус зайнято 64,53%.

Як повідомляють в ОДА, на Херсонщині до помаранчевої зони епідемічної небезпеки віднесено міста Херсон, Білозерський, Великоолександрівський, Високопільський, Нижньосірогозький, Нововоронцовський райони.

До жовтого рівня епідемічної небезпеки віднесено міста Гола Пристань, Каховка, Нова Каховка та 11 районів області. У цілому по всій країні у зеленій зоні епідемічної небезпеки залишається всього 2 адміністративні одиниці – Горностаївський та Скадовський райони Херсонської області.

В Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні через COVID-19 обмежують перевезення пільговиків у громадському транспорті.