Підставою виїзду мобільних бригад для тестування на коронавірус є направлення лікаря - МОЗ

Підставою виїзду мобільних бригад для тестування на коронавірус є направлення лікаря - МОЗ

Укрінформ
Підставою для виїзду мобільних бригад, щоб зробити тестування на коронавірус є направлення лікаря.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садовʼяк на брифінгу 3 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"Проведення тестування мобільними бригадами для населення є безкоштовним. Підставою для виїзду мобільної бригади є направлення лікаря з наданням первинної медико-санітарної допомоги. Лікуючого лікаря чи лікаря-консультанта екстреної медичної допомоги", - сказала Садов'як.

Вона зазначила, що сама лише наявність гострої респіраторної коронавірусної інфекції не є підставою для проведення тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР. За її словами, тестування методом ПЛР показано особам, які відповідають певному визначенню підозрілого.

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Садов'як додала, що доцільність направлення пацієнта на обстеження методом ПЛР назначається лікарем відповідно до стандартів надання первинної медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 листопада в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом в Україні на коронавірусну хворобу захворіло 411 093 осіб.

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