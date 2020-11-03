Підставою виїзду мобільних бригад для тестування на коронавірус є направлення лікаря - МОЗ

Підставою для виїзду мобільних бригад, щоб зробити тестування на коронавірус є направлення лікаря.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садовʼяк на брифінгу 3 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"Проведення тестування мобільними бригадами для населення є безкоштовним. Підставою для виїзду мобільної бригади є направлення лікаря з наданням первинної медико-санітарної допомоги. Лікуючого лікаря чи лікаря-консультанта екстреної медичної допомоги", - сказала Садов'як.

Вона зазначила, що сама лише наявність гострої респіраторної коронавірусної інфекції не є підставою для проведення тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР. За її словами, тестування методом ПЛР показано особам, які відповідають певному визначенню підозрілого.

Садов'як додала, що доцільність направлення пацієнта на обстеження методом ПЛР назначається лікарем відповідно до стандартів надання первинної медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 листопада в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом в Україні на коронавірусну хворобу захворіло 411 093 осіб.