Івано-Франківська ЦМКЛ збільшила денну норму використання кисню до 2 тонн

Івано-Франківська Центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ) використовує в день 2 т медичного кисню, тоді як торік використовувала 2,5 т на рік.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомив заступник головного лікаря ЦМКЛ Олег Ціхонь.

«З киснем у нас ситуація така. Якщо торік ми використовували 2,5 – 3 т кисню на рік, то нині використовуємо 2 т в день», - повідомив Ціхонь.

За його словами, до кінця листопада лікарня забезпечить киснем 80% ліжко-місць. Наразі до лікарні щодня доставляють медичний кисень зі Львова.

«Нині ми працюємо в цейтноті. Якщо машина з киснем, не дай Боже, через аварію зі Львова не приїде, в нас – біда», - зізнається Ціхонь.

Він зауважив, що лікарня планує залучити ще одного постачальника медичного кисню і закупити кисневі концентратори для додаткових ліжко-місць, які розгортають на базі міського перинатального центру та дитячої лікарні.

Загалом в Івано-Франківську для хворих з коронавірусною інфекцією можуть розгорнути майже 550 ліжок.

Як повідомляло агентство, Івано-Франківськ третій тиждень поспіль перебуває у червоній зоні епідеміологічної небезпеки. Раніше дві лікарні, які приймають хворих на COVID-19, повідомили про те, що місць для цих пацієнтів більше немає. Наразі в Івано-Франківській ЦМКЛ, де є 270 ліжок, з пневмоніями перебувають 300 пацієнтів. Ще 152 пацієнтів лікуються у міській лікарні №1.

Станом на 3 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 21 596 випадках захворювання. В Україні цей показник сягає 411 093 особи, за останню добу зафіксували 8899 нових випадків.