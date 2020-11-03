В Івано-Франківській лікарні 300 пацієнтів з пневмоніями при можливості госпіталізувати 270

В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ), яка розгорнула 270 ліжок для хворих з підозрою на COVID-19, з пневмоніями лікують 300 пацієнтів. Наповненість ліжок складає понад 111%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомила начальник управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко.

«Станом на ранок у ЦМКЛ наповненість ліжок складає 111,1%. Це означає, що у нас розгорнуті 270 ліжок для ковідних хворих, а на них лежать 300 пацієнтів з пневмоніями і підозрами. Загалом в лікарні перебувають 408 пацієнтів», - повідомила Бойко.

Вона зазначила, що ці цифри відображають реальне життя лікарні. Щотижня тут додають нові ліжка, але їх не вистачає. За словами керівництва ЦМКЛ, тут лише два відділення не приймають хворих з коронавірусною інфекцією: судинна неврологія і хірургія. Також для важких пацієнтів без COVID-19 залишили одну реанімацію. В лікарні стверджують, що більше ресурсів немає.

«В першій міській лікарні перебувають 152 пацієнти, прийняли всіх... За останню добу тут госпіталізовані 42 пацієнти, з них 29 – з пневмоніями. Така тенденція зберігається протягом останніх двох тижнів. В ЦМКЛ поступив 31 пацієнт, з пневмоніями – 16 осіб», - зазначила Бойко.

За її словами, відсьогодні хворих з підозрою на COVID-19 госпіталізуватимуть в міському перинатальному центрі, де розгорнули додатково 40 ліжок. Ще 30 ліжок до кінця тижня розгорнуть у дитячій міській лікарні. Загалом в Івано-Франківську для хворих з коронавірусною інфекцією можуть розгорнути майже 550 ліжок. Якщо ситуація загостриться, задіють ще один поверх дитячої лікарні та клініку Івано-Франківського медуніверситету. Від вузу є відповідне погодження.

Реальним резервом влада Івано-Франківська також називає Кардіологічний центр, який знаходиться поряд з ЦМКЛ. Тут розглядають можливість створити додатково 120 ліжок для коронавірусних пацієнтів.

Станом на 3 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 21 596 випадках захворювання. В Україні цей показник сягає 411 093 особи, за останню добу зафіксували 8899 нових випадків.