У лікарнях Харкова зайняті 100% COVID-ліжок

У лікарнях Харкові зайняті 100% ліжкомісць, виділених для пацієнтів з коронавірусом.

Про це заявила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан на нараді у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні ліжка зайняті на 100%, і навіть трошки більше. Але у ці вихідні не було такого важкого ажіотажу, як у попередні дні", - зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, у лікарнях триває робота щодо проведення кисневих трас і придбання кисневих концентраторів. Крім цього, міська рада подала заявку на виділення 42,53 млн грн дна поточний ремонт електромережі у міських лікарнях №13, №25, придбання трьох ємностей кисню на 6 куб.м кожна, ремонт кисневих трас і електромережі у лікарні №18.

Водночас Горбунова-Рубан зазначила, що у медиків перша паніка, пов'язана з епідемією, минула, до роботи повернулися й ті лікарі, що колись написали заяви про звільнення.

"На цей час є всі засоби індивідуального захисту медиків та медикаменти для лікування хворих на коронавірус. Ми працюємо у прямому контакті зі всіма головними лікарями. Вже вирішуємо питання не тільки про те, де є вільні лііжкомісця для госпіталізації хворих на коронавірус, а де є найкращі умови для їх лікування", - пояснила посадовець.

Відповідаючи після наради на запитання кореспондента Укрінформу щодо кількості ліжок для хворих з коронавірусом, заступник міського голови сказала: "Стовідсотково працюють 530 ліжок, сьогодні є майже 560 хворих. Ми запускаємо один за однім ліжка, які забезпечені киснем. Плануємо цього місяця запустити ще 140 ліжок: 80 у 25-ій лікарні та 60 - у 17-ій. На сьогодні ми укомплектували усі бригади, які нам потрібні, щоб забезпечити ці ліжка. У нас вже з'явилися і добровольці, і люди з інших лікарень, які можуть бути тимчасово переведені до складу бригад. На сьогодні створено 22 мобільні бригади, які здійснили 29 тисяч виїздів і взяли матеріал від тисяч людей для тестування на COVID-19".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 листопада у Харкові зареєстровано 28 241 випадок зараження коронавірусом, зокрема 504 за добу.