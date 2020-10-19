Ситуація з коронавірусом у Харкові вкрай критична – голова ОДА

Ситуація з коронавірусом у Харкові вкрай критична – голова ОДА

Укрінформ
Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Харкові вкрай критична, повторюється сценарій Італії. 

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Друзі, жарти закінчилися. Відсьогодні Харків та деякі райони області офіційно у червоній зонікарантину. По-перше, це означає, що ситуація в місті вкрай критична. Для запобігання захворюваності на COVID-19 будуть посилені карантинні заходи відповідно до вимог Кабінету Міністрів України. По-друге, це обов‘язкове дотримання всіма без винятку громадянами протиепідеміологічних вимог: дотримання соціальної дистанції, носіння масок у громадських місцях, регулярне миття рук та використання антисептичних засобів", - наголосив Кучер.

За його словами, раніше обіцяли "порвати коронавірус", але щось пішло не так - дива не сталося.

"Сталося те, що ми бачили раніше в Італії. Переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких ми змушені розвозити по лікарнях області", - додав Кучер.

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Він підкреслив, що наразі від кожного залежить його життя та життя рідних. Вберегти можна тисячі харків‘ян, якщо кожен буде відповідально дотримуватися карантинних заходів та цінувати своє життя і здоров‘я, наголосив голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 жовтня у Харківській області за останню добу підтверджено 595 нових випадків захворювання на COVID-19, усього з початку реєстрації - 29118 випадків, зокрема 403 випадків - у Харкові. За добу на Харківщині померли 6 людей, всього з початку епідемії - 445, одужали за добу 25 людей, усього - 5618.

В Україні лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу 4 766.

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