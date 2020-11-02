За вихідні Білорусь не пропустила через кордон 20 українців

Білоруські прикордонники у ці вихідні не пропустили з території України 20 громадян нашої держави та 2 іноземців.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Укрінформ.

"Протягом минулих вихідних білоруською стороною не пропущено та повернуто на територію України 20 громадян України та 2 іноземців", - зазначають у ДПСУ.

У відомстві поінформували, що станом на сьогодні на українсько-білоруському кордоні функціонує 7 пунктів пропуску, працівники ДПСУ здійснюють пропускні операції в штатному режимі.

Водночас, починаючи з 29 жовтня, коли Білорусь обмежила пропуск іноземних громадян на свою територію з метою "недопущення поширення коронавірусної інфекції", українські прикордонники відзначають зменшення кількості подорожніх, які мають бажання потрапити на територію суміжної Білорусі. За даними ДПСУ, порівняно з минулими вихідними пасажиропотік зменшився в середньому на 15%.

У відомстві зауважили, що нині у пунктах пропуску на виїзд з України кордон переважно перетинають учасники міжнародних автоперевезень.

Прикордонники впродовж доби в середньому оформлюють в пункті пропуску «Нові Яриловичі» понад 1700 осіб та близько 1000 транспортних засобів, в пункті пропуску «Виступовичі» - близько 300 осіб та майже 180 транспортних засобів, а в пункті пропуску «Доманове» - понад 600 осіб та майже 100 транспортних засобів. Черги з вантажних та легкових транспортних засобів відсутні, додали у прикордонному відомстві.

Як повідомлялось, Республіка Білорусь з 1 листопада тимчасово призупинила перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства із метою запобігання поширенню інфекції, спричиненої COVID-19. Водночас ці обмеження не поширюються на ряд категорій, зокрема на іноземних громадян, що прямують за дипломатичними та службовими паспортами; глав і членів офіційних делегацій; водіїв транспортних засобів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, а також перевезень міжнародних поштових відправлень; членів екіпажів суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення; іноземців, які здійснюють перевезення стовбурових клітин, органів для трансплантації; громадян Російської Федерації, які прямують транзитом у Російську Федерацію, та ін.

Крім того, до Білорусі впускають іноземців, які прямують транзитом через територію Республіки Білорусь, відповідно до Угоди між Урядом Республіки Білорусь і Кабінетом Міністрів України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, який проходить по території Республіки Білорусь, працівниками, транспортними засобами та вантажами Чорнобильської АЕС і підприємств, які здійснюють діяльність в зоні відчуження, а також іноземними фахівцями, залученими до реалізації міжнародних проєктів стосовно закриття Чорнобильської АЕС.

На осіб, які прибувають до Білорусі через Національний аеропорт «Мінськ», також не поширюється це обмеження.

фото, відео: ДПСУ