За вихідні Білорусь не пропустила через кордон 20 українців
Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Укрінформ.
"Протягом минулих вихідних білоруською стороною не пропущено та повернуто на територію України 20 громадян України та 2 іноземців", - зазначають у ДПСУ.
У відомстві поінформували, що станом на сьогодні на українсько-білоруському кордоні функціонує 7 пунктів пропуску, працівники ДПСУ здійснюють пропускні операції в штатному режимі.
Водночас, починаючи з 29 жовтня, коли Білорусь обмежила пропуск іноземних громадян на свою територію з метою "недопущення поширення коронавірусної інфекції", українські прикордонники відзначають зменшення кількості подорожніх, які мають бажання потрапити на територію суміжної Білорусі. За даними ДПСУ, порівняно з минулими вихідними пасажиропотік зменшився в середньому на 15%.
У відомстві зауважили, що нині у пунктах пропуску на виїзд з України кордон переважно перетинають учасники міжнародних автоперевезень.
Прикордонники впродовж доби в середньому оформлюють в пункті пропуску «Нові Яриловичі» понад 1700 осіб та близько 1000 транспортних засобів, в пункті пропуску «Виступовичі» - близько 300 осіб та майже 180 транспортних засобів, а в пункті пропуску «Доманове» - понад 600 осіб та майже 100 транспортних засобів. Черги з вантажних та легкових транспортних засобів відсутні, додали у прикордонному відомстві.
Як повідомлялось, Республіка Білорусь з 1 листопада тимчасово призупинила перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства із метою запобігання поширенню інфекції, спричиненої COVID-19. Водночас ці обмеження не поширюються на ряд категорій, зокрема на іноземних громадян, що прямують за дипломатичними та службовими паспортами; глав і членів офіційних делегацій; водіїв транспортних засобів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, а також перевезень міжнародних поштових відправлень; членів екіпажів суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення; іноземців, які здійснюють перевезення стовбурових клітин, органів для трансплантації; громадян Російської Федерації, які прямують транзитом у Російську Федерацію, та ін.
Крім того, до Білорусі впускають іноземців, які прямують транзитом через територію Республіки Білорусь, відповідно до Угоди між Урядом Республіки Білорусь і Кабінетом Міністрів України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, який проходить по території Республіки Білорусь, працівниками, транспортними засобами та вантажами Чорнобильської АЕС і підприємств, які здійснюють діяльність в зоні відчуження, а також іноземними фахівцями, залученими до реалізації міжнародних проєктів стосовно закриття Чорнобильської АЕС.
На осіб, які прибувають до Білорусі через Національний аеропорт «Мінськ», також не поширюється це обмеження.
фото, відео: ДПСУ