Після вибуху під Харковом близько тисячі будинків - досі без газу
Про це кореспондентові Укрінформу повідомила прессекретар компанії «Харківгаз» Ольга Клименко.
«Станом на сьогоднішній ранок було підключено 2 850 домоволодінь. Процес підключення абонентів триває. Наразі без газопостачання близько тисячі абонентів», - сказала Клименко.
Для підключення бригади мають потрапити до обладнання у домоволодіннях, але не всі мешканці перебувають вдома.
Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня на газорегуляторному пункті в Дергачівськом районі за 20 км від Харкова стався вибух природного газу, внаслідок якого на місці загинуло дві людини, ще вісім отримали травми. Станом на 29 жовтня кількість жертв зросла: у реанімації помер один із 8 постраждалих, який отримав 70% опіків тіла та черепно-мозкову травму.
Як повідомили в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова, станом на 2 листопада, один постраждалий перебуває у реанімації опікового відділення, ще п’ятеро постраждалих – у палатах цього ж відділення, ще один постраждалий перебуває в іншому відділенні з гіпертонічним кризом. Як зазначила Ольга Клименко, витрати на лікування постраждалих взяла на себе компанія.
Фото: ДСНС