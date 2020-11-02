Після вибуху під Харковом близько тисячі будинків - досі без газу

Після вибуху на газорегуляторному пункті під Харковом, який стався 28 жовтня, без газопостачання досі залишаються близько тисячі домоволодінь.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила прессекретар компанії «Харківгаз» Ольга Клименко.

«Станом на сьогоднішній ранок було підключено 2 850 домоволодінь. Процес підключення абонентів триває. Наразі без газопостачання близько тисячі абонентів», - сказала Клименко.

Для підключення бригади мають потрапити до обладнання у домоволодіннях, але не всі мешканці перебувають вдома.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня на газорегуляторному пункті в Дергачівськом районі за 20 км від Харкова стався вибух природного газу, внаслідок якого на місці загинуло дві людини, ще вісім отримали травми. Станом на 29 жовтня кількість жертв зросла: у реанімації помер один із 8 постраждалих, який отримав 70% опіків тіла та черепно-мозкову травму.

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Як повідомили в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова, станом на 2 листопада, один постраждалий перебуває у реанімації опікового відділення, ще п’ятеро постраждалих – у палатах цього ж відділення, ще один постраждалий перебуває в іншому відділенні з гіпертонічним кризом. Як зазначила Ольга Клименко, витрати на лікування постраждалих взяла на себе компанія.

Фото: ДСНС