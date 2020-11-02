У Вінниці показник одужань від коронавірусу перевищує 70%

У Вінниці показник одужань від COVID-19 перевищує загальнодержавний в 1,7 рази й становить 70,1%.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

«У Вінниці спостерігаються хороші темпи по одужанню. З початку епідемії у місті побороли недугу 3 645 людей, що складає 70,1%. Цей показник перевищує загальноукраїнський, який складає 40,8%, і по Вінницькій області – 59,8%», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, кількість одужань у Вінниці становить 984,7 людей на сто тис. населення, по області – 410,9, а по Україні – 386,6. Рівень летальності по Україні та Вінницькій області становить 1,8%, по Вінниці – 1,5%.

Водночас динаміка захворюваності у Вінниці стрімко зростає, і станом на 2 листопада становить 1 405 на сто тис. населення, що перевищує і обласний, і український показники.

Станом на неділю у Вінниці продовжували хворіти 1476 пацієнтів.

«З вересня у Вінниці спостерігається значне зростання захворюваності кожні два тижні. Тобто, якщо з 21.08 по 3.09 було зареєстровано 373 пацієнти, то за останніх два тижні маємо 980 пацієнтів – кількість захворілих зросла майже у 2,7 рази», – повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я міської ради Світлана Стефанкова.

Із початку епідемії у місті лабораторно підтверджено 5 199 випадків інфікування коронавірусом. Одужало 3645. Померло 78 жителів обласного центру. У Вінниці за минулу добу зафіксовано 214 нових випадків коронавірусу, з початку епідемії лабораторно підтверджено 10 789 випадків COVID-19. Одужали 6 417 людей, продвжують хворіти 4 184, від ускладнень коронавірусної хвороби 188 осіб померли.

Станом на 2 листопада в Україні 402 194 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 6 754. Померли 7 375 осіб, 163 768 пацієнтів одужали.