У Вінниці додатково розгорнуть близько 150 COVID-ліжок

У Вінниці додатково розгорнуть близько 150 ліжок для хворих на COVID-19.

Про це у п’ятницю на позачерговій сесії міської ради повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми працюємо над подальшим розширенням ліжкового фонду у межах можливостей міської системи охорони здоров'я вторинного рівня. Зараз триває капремонт частини третього поверху МКЛ №3, де будемо облаштовувати ще 45 ліжок. Крім того, в рамках нашого плану заходів розгортання закладів другої хвилі для лікування хворих на коронавірус вінничан залучаємо 1-й пологовий будинок, де можна розгорнути 110 ліжок. Але спочатку потрібно прокласти кисневу мережу», - сказав мер Вінниці.

За його словами, паралельно зі збільшенням кількості ліжкомісць для лікування хворих на COVID-19 потрібно закупити додаткове обладнання.

«Потреба по обладнанню прорахована – разом це 38,1 млн грн. Сюди входить 16 СІПАП, монітори для спостереження стану пацієнта і 16 апаратів ШВЛ. Під час першої хвилі епідемії ми закупили 11 апаратів штучної вентиляції легень. І зараз загалом маємо у наших закладах 59 ШВЛ», - сказав міський голова.

Він зазначив, що також планується придбання сучасних медичних ліжока, матраців, подушок і по два комплекти білизни до кожного ліжка. Окрім того, міськрада додатково закупить засоби індивідуального захисту для «ковідних» команд - деззасоби, медикаменти для пацієнтів.

Виділено кошти й на придбання медикаментів для хворих на коронавірус, - 20 млн грн.

Загалом на заходи з протидії другій хвилі коронавірусу Вінницька міська рада додатково виділила з міського бюджету 83 млн грн. Як повідомлялось, 22,6 млн грн з цієї суми спрямують на муніципальні надбавки для медиків, які лікують хворих на коронавірус в умовах стаціонару.

Станом на 9 жовтня на Вінниччині зафіксовано 7332 випадки COVID-19, за минулу добу діагноз лабораторно підтверджено у 134 осіб, в т. ч. у Вінниці - 52.

В Україні зафіксовано 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 804 нових випадки. Загалом проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 417 пацієнтів.