На Київщині чоловік загинув унаслідок вибуху

У селі Озера Бородянського району Київської області внаслідок вибуху загинув 50-річний чоловік, який займався фасуванням капсулів до нарізної зброї.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Як розповіли правоохоронці, вибух стався на подвір’ї місцевого жителя, який зберігав капсулі на підставі відповідного договору з одним з товариств. За попередніми даними, різноробочий під час фасування намагався відкрити ящик із капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї за допомогою шліфувальної кутової машинки.

Унаслідок вибуху 50-річний чоловік зазнав травм, несумісних із життям.

Під час огляду домогосподарства працівники поліції вилучили шліфувальну машинку, пожежне сміття, зразки капсулів та інші речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 267 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років.

48-річного власника домогосподарства затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.