Жителі Житомирщини отримали компенсації за втрачене під час пожеж житло

Про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Укрінформ.

«Нарешті всі 12 сімей, що постраждали внаслідок лісових пожеж на Овруччині, у повному обсязі отримали матеріальну допомогу в розмірі 300 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Бунечко, завдяки підтримці Прем’єр-міністра та оперативного погодження усіх необхідних документів у міністерствах економіки та фінансів у цій історії нарешті поставили крапку.

Як повідомляв Укрінформ, у травні уряд виділив 11,2 млн грн для придбання житла сім’ям, будинки яких згоріли. Згодом Кабмін додатково виділив ще 2,1 млн грн. Постраждалим пропонували звести за ці гроші модульні будинки. Проте у липні погорільці звернулися до Кабміну з проханням, аби їм замість будинків виділили по 300 тис. грн компенсації.

У квітні у північних районах Житомирщини вирували масштабні лісові пожежі, внаслідок чого вигоріло 43 тис. 200 га території.