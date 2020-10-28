У лікарнях Житомирщини зайняті 88% ліжок для хворих на COVID-19

«У закладах охорони здоров’я першої хвилі всього 1332 ліжка, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженими випадками COVID-19, з яких 667 зайнято хворими та пацієнтами з підозрою 503 (87,9% від загальної кількості)», - йдеться у повідомленні.

У лікарнях другої хвилі для госпіталізації хворих на COVID-19 є 313 ліжок. До надання допомоги пацієнтам в області вже залучили 5 лікарень другої хвилі.

За інформацією ОДА, станом на 27 жовтня, у лікарнях першої хвилі були зайняті 50,1% ліжок.

На Житомирщині підтверджено 13 154 випадків коронавірусу, 6 958 людей одужали, 226 померли.

В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у містах Бердичів, Коростень та у Бердичівському, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 363 075 випадки COVID-19, з них за добу – 7 474.