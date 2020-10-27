Суд звільнив з-під варти поліцейського у справі «кагарлицьких катів»

Голосіївський районний суд м.Києва звільнив з-під варти поліцейського, який є фігурантом у справі про катування та зґвалтування у поліцейському відділку в Кагарлику.

Як передає Укрінформ, про це повідомив народний депутат, член фракції “Голос” Андрій Осадчук у Фейсбуці.

“Під шумок виборів один з «кагарлицьких катів» виходить з-під варти! ...Сьогодні суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О. звільнила з-під варти Ярослава Леваднюка - одного з підозрюваних у справі про зґвалтування та катування в поліцейському відділку в Кагарлику. Навіть після того, як експертиза встановила й інші факти катування (!), суддя вирішила, що немає підстав тримати його під вартою”, - наголосив депутат.

Як зазначається в дописі, попри обіцянки керівництва Нацполіції та МВС про справедливе покарання для «катів з Кагарлика», через 5 місяців після порушення резонансної справи вже двоє підозрюваних перебувають удома.

Осадчук також оприлюднив ухвалу суду, яка підтверджує слова про звільнення Левандюка.

Як повідомлялося, наприкінці травня на Київщині затримали двох службовців поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.

Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції.

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

За результатами першого етапу службового розслідування у Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 службовців.

27 жовтня за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому керівнику Кагарлицького відділення поліції, де відбувались катування, повідомлено про підозру та взято під домашній арешт.