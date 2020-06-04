Перевірте кожного працівника: Клименко доручив провести інспекцію у Нацполіції

Про це він заявив 4 червня під час наради з керівниками всіх територіальних підрозділів поліції в областях, інформує Управління комунікації Нацполіції.

«Вимагаю від кожного керівника: проведіть інспекцію свого особового складу, перевірте кожного працівника. Якщо хтось із начальників залишить на роботі людину зі службовою невідповідністю – буде нести за це персональну відповідальність», – підкреслив глава Нацполіції.

Клименко також поінформував керівників поліції про результати координаційної наради керівників правоохоронних органів, яка відбулася у четвер в Офісі генпрокурора, на якій, зокрема, йшлося про незаконні дії працівників, у тому числі у Кагарлицькому відділенні поліції.

«Ми боремося з організованою злочинністю, «злодіями у законі», розкриваємо тисячі правопорушень, скеровуємо провадження до суду, допомагаємо людям. Але результати роботи всього колективу перекреслюють окремі співробітники, як-от поліцейські з Кагарлика, які вчинили незаконні дії. Таким працівникам не місце в поліції», – наголосив голова поліції.

Клименко зазначив, що дотримання дисципліни та законності є неухильним для всіх без винятку працівників, незалежно від звання та посад.

Як повідомлялося, наприкінці травня на Київщині затримали двох співробітників поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

Після цього Кагарлицьке відділення поліції розформували, а його керівництво відсторонили від виконання службових обов’язків.