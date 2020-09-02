Катування і перевищення влади: ДБР розслідує 108 справ щодо правоохоронців

Катування і перевищення влади: ДБР розслідує 108 справ щодо правоохоронців

Укрінформ
У провадженні Державного бюро розслідувань перебуває 108 кримінальних справ за фактами перевищення влади і катування правоохоронцями.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в.о. голови бюро Олександр Соколов під час свого виступу на онлайн-конференції "Громадяни і правоохоронна система України. Як змінилися суспільні настрої за рік при новій владі".

"Люди, які повинні виконувати свою роботу і захищати закон, фактично його порушують. Це одне з найболючіших питань, яке викликає суспільний резонанс.

З приводу перевищення влади правоохоронців і катувань, то можу сказати, що у нас розслідується 108 кримінальних проваджень, з яких за фактами катувань - 11. До суду направлено п'ять обвинувальних актів", - сказав він.

Посадовець додав, що відомство також розслідує вісім кримінальних справ за фактами вчинення правоохоронцями сексуальних злочинів. Наразі про підозру повідомили шістьом особам.

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Найбільше справ розслідується відносно працівників поліції, але це пояснюється найбільшою їх кількістю, уточнив Соколов.

"Такі вчинки колег нівелюють всю роботу правоохоронців", - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня затримали двох службовців поліції Кагарлика, що на Київщині, за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

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