Катування і перевищення влади: ДБР розслідує 108 справ щодо правоохоронців

Як передає Укрінформ, про це повідомив в.о. голови бюро Олександр Соколов під час свого виступу на онлайн-конференції "Громадяни і правоохоронна система України. Як змінилися суспільні настрої за рік при новій владі".

"Люди, які повинні виконувати свою роботу і захищати закон, фактично його порушують. Це одне з найболючіших питань, яке викликає суспільний резонанс.

З приводу перевищення влади правоохоронців і катувань, то можу сказати, що у нас розслідується 108 кримінальних проваджень, з яких за фактами катувань - 11. До суду направлено п'ять обвинувальних актів", - сказав він.

Посадовець додав, що відомство також розслідує вісім кримінальних справ за фактами вчинення правоохоронцями сексуальних злочинів. Наразі про підозру повідомили шістьом особам.

Найбільше справ розслідується відносно працівників поліції, але це пояснюється найбільшою їх кількістю, уточнив Соколов.

"Такі вчинки колег нівелюють всю роботу правоохоронців", - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня затримали двох службовців поліції Кагарлика, що на Київщині, за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.