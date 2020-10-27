Катування у Кагарлику: екскерівнику поліції повідомили про підозру

Колишньому керівнику Кагарлицького відділення поліції повідомлено про підозру та взято під домашній арешт у справі про катування у поліції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому керівнику Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області повідомлено про підозру у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення його підлеглими арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини, заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин (ч. 2 ст. 146-1 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, екскерівник відділення поліції, достовірно знаючи про факт затримання 9 січня 2020 року його підлеглими двох осіб без оформлення та утримування їх упродовж ночі в підрозділі поліції пристебнутими наручниками до батареї, не вжив заходів до припинення незаконних дій поліцейських та не повідомив компетентні органи про цей злочин.

В ОГП уточнили, що докази протиправних дій колишнього посадовця були здобуті під час розслідування фактів катування та зґвалтування працівниками підрозділу поліції в Кагарлику.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомлялося, наприкінці травня на Київщині затримали двох службовців поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.

2 липня було висунуто підозру ще двом правоохоронцям.

Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції.

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

За результатами першого етапу службового розслідування у Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 службовців.