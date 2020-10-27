Катування у Кагарлику: екскерівнику поліції повідомили про підозру
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому керівнику Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області повідомлено про підозру у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення його підлеглими арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини, заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин (ч. 2 ст. 146-1 КК України)”, - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, екскерівник відділення поліції, достовірно знаючи про факт затримання 9 січня 2020 року його підлеглими двох осіб без оформлення та утримування їх упродовж ночі в підрозділі поліції пристебнутими наручниками до батареї, не вжив заходів до припинення незаконних дій поліцейських та не повідомив компетентні органи про цей злочин.
В ОГП уточнили, що докази протиправних дій колишнього посадовця були здобуті під час розслідування фактів катування та зґвалтування працівниками підрозділу поліції в Кагарлику.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Як повідомлялося, наприкінці травня на Київщині затримали двох службовців поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.
26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.
2 липня було висунуто підозру ще двом правоохоронцям.
Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції.
Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.
За результатами першого етапу службового розслідування у Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 службовців.