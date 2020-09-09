Розслідування катувань у Кагарлику перебуває на фінальній стадії - ДБР

Розслідування щодо катувань у Кагарлицькому відділені поліції̈ перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомив в інтерв'ю "Українським новинам" перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, передає Укрінформ.

"Три епізоди вже практично завершені, думаю, що найближчим часом будемо розглядати питання про закінчення досудового розслідування. По трьох епізодах уже зібрані усі докази, проведені генетичні, монологічні експертизи, зроблено відтворення подій, допитані усі учасники", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня 2020 р. затримано двох службовців поліції Кагарлика, що на Київщині, за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.

2 липня було висунуто підозру ще двом правоохоронцям.

Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції.

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

За результатами першого етапу службового розслідування у Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 службовців.