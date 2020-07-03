Зґвалтування у Кагарлику: ще двом поліцейським обрали запобіжні заходи
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
"За рішенням суду, оперуповноважений Кагарлицького відділення поліції, який у ніч з 23 на 24 травня 2020 за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться у повідомленні.
Другому правоохоронцю, учаснику іншого епізоду катувань, що мали місце на початку січня цього року, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Державне бюро розслідувань закликає мешканців міста Кагарлика повідомляти про всі факти протиправних дій правоохоронців до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня затримали двох службовців поліції Кагарлика, що на Київщині, за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.
26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.
2 липня було висунуто підозру ще двом правоохоронцям.