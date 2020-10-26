Вибори у більшості ОТГ Луганщини виграли чинні голови

Голови ОТГ на Луганщині перемогли в тих громадах, до створення яких долучились самі.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла керівник Луганської регіональної організації Асоціації міст України Наталія Бойко.

«У Новопскові впевнено переміг Вадим Гаєв, лідер першої в Україні об’єднаної територіальної громади. У Троїцькому так само став переможцем Демід Палагно. Жителі Марківщини виявили довіру Ігорю Дзюбі; в Новоайдарі залишився селищним головою Ігор Шопін, а в Старобільську одержала перемогу Яна Літвінова», - зазначила Наталія Бойко.

Водночас вона повідомила, що в Сватовому програв чинний мер Євген Рибалко, який під час виборів пошкодив камеру спостереження, невідомо ким встановлену. Тут перемогу отримала голова Сватівської районної ради Віта Сліпець, яка висувалась від "ОПЗЖ".

У Кремінній, за словами Наталії Бойко, міським головою обрали скандального ексдепутата ВРУ Володимира Струка, якого підозрювали у співробітництві з окупантами в Луганську в 2014 році, однак ніхто всерйоз розслідування так і не провів.

Як повідомлялось, у травні 2014 року проти Володимира Струка, народного депутата України сьомого скликання, було розпочато кримінальне провадження Луганською обласною прокуратурою за ознаками закликів до порушення територіальної цілостності України.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.