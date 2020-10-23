На Буковині блокували вивезення з країни комплектуючих для створення зброї

Служба безпеки України запобігла незаконному переміщенню через митний кордон товарів військового призначення, що підлягають обов’язковому державному експертному контролю.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що мешканець одного з райцентрів Чернівецької області намагався переправити до однієї з країн ЄС 55 комплектуючих для приладів вимірювання іонізуючого випромінювання. Це обладнання, за висновками експертів, може використовуватися для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки.

Чоловік перевозив деталі на власному автомобілі у режимі «зеленого коридору» з приховуванням від митного контролю.

Правоохоронці затримали транспортний засіб з товаром на пункті пропуску «Порубне-Сірет» Буковинської митниці.

Слідчими Управління СБУ в Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

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Триває слідство.

Фото: ssu.gov.ua