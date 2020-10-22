За 9 місяців СБУ попередила економічні збитки держави на понад 45 мільярдів

Із початку року, в межах комплексу заходів з контррозвідувального захисту критичної інфраструктури та економічного потенціалу держави, Служба безпеки України не допустила збитки країни на суму 45,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

За матеріалами спецслужби, розірвано 151 збитковий зовнішньоекономічний контракт та відновлено право державної власності на фінансово-матеріальні цінності вартістю 4,9 млрд грн. Оперативники спецслужби попередили виникнення 728 надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури.

Співробітники СБУ також попередили зрив аукціону з продажу держпакету акцій київського готелю «Дніпро», продаж якого поповнив бюджет на понад 1,1 млрд грн. Блоковано протиправний механізм імпорту природнього газу з ЄС, через який організатори ухилились від сплати податків на 150 млн грн. Також попереджено оборудку з незаконної передачі земель Національної академії наук вартістю понад ніж 300 млн грн у постійне користування забудовнику.

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Упродовж року оперативники СБУ викрили механізм вирубки дерев у держлісгоспах, який завдав збитки державі на понад 5 млрд грн, та розкрадання 439 млн грн, виділених на реконструкцію аеропорту Бориспіль.

Загалом у 2020 році за матеріалами СБУ розпочато 1 759 кримінальних проваджень, винесено 106 вироків суду.