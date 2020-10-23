На Запоріжжі за добу коронавірус виявили у 402 осіб, кожен десятий - медик

У Запорізькій області за добу коронавірус діагностували у 40 медичних працівників.

Такі цифри оприлюднив Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ, передає кореспондент Укрінформу.

"За останню добу в області зареєстровано 402 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього станом на 8:00 23.10.2020 зареєстровано 7 494 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 638 – серед дітей (за добу – 52) та 655 серед медичних працівників (за добу – 40)", - йдеться у повідомленні.

Станом на 22 жовтня в регіоні на COVID-19 хворіли 615 медиків.

Наразі в області ковідними хворими зайнято 75% ліжок в лікарнях першої хвилі.

Як повідомлялось, в Запоріжжі в ковідний госпіталь перепрофілюють три лікарні – №2, 6 і 7, а також розгорнуть третє інфекційне відділення у багатопрофільній лікарні Мелітопольської міськради. Таким чином, найближчим часом буде створено додаткових 310 ліжок для лікування хворих на COVID-19.

У Запорізькій області станом на ранок 23 жовтня - 7494 хворих на COVID-19.