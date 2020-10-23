В аеропорту Львова виявили прилад, який перевищував норму радіації в десятки разів

Прикордонники виявили забруднений радіацією прилад у вантажі, який прямував до Риги.

Спрацював комплекс радіаційного контролю «Янтар» в пункті пропуску «Львів-авіа». Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

За допомогою комплексу прикордонники виявили джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів.

З’ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, знаходився секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута.

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До прибуття спеціалістів ДП «Радон» пакунок з приладом розміщено на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи.

Фото: dpsu.gov.ua