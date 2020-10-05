МАГАТЕ не виявила підвищення радіації після вибуху в порту Бейрута

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не виявила підвищення рівня радіації у районах, розташованих неподалік від порту Бейрута, де 4 серпня стався потужний вибух.

Як передає Укрінформ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Місія МАГАТЕ з надання допомоги із залученням експертів з держав - учасниць провела радіаційні дослідження і аналіз проб на конкретних об'єктах з метою підтвердження того, що після вибуху рівень радіації не підвищився ", - заявив Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ готове й надалі надавати підтримку Лівану в його зусиллях з подолання наслідків руйнівного вибуху.

Таким чином, місія Міжнародного агентства з атомної енергії підтвердила заяви, зроблені раніше ліванською владою про те, що після потужного вибуху в порту Бейрута підвищення рівня радіації не спостерігалося.

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Команда, до складу якої входили чотири експерти з Данії та Франції, а також чотири співробітники МАГАТЕ, перебувала у Бейруті з 14 по 18 вересня. Під час вимірювань жодних штучних радіонуклідів не було виявлено.

У звіті, представленому Комісії з атомної енергії Лівану (LAEC), МАГАТЕ зазначило, що радіаційні дослідження, проведені учасниками місії, не виявили жодних незвичних рівнів радіації, лише природне фонове випромінювання.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Число загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті становить понад 220 осіб. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Україна направила Лівану гуманітарну допомогу, виділивши з резервного фонду 8,4 млн грн.

Фото: АА