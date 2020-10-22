Зеленський прибув на Донбас

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області, де ознайомиться з ходом програми “Велике будівництво” та поспілкується зі спортсменами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Глава держави ознайомиться зі станом реалізації програми «Велике будівництво» в регіоні”, - розповіли в ОП.

Також очікується, що Президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об’єкта та обговорить з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в державі.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський у цьому місяці вже відвідував Донбас, зокрема, на День захисника України 14 жовтня.