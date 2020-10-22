Уряд схвалив проєкти змін меж семи міст

Питання про встановлення меж окремих міст розглядалося у середу на засіданні уряду.

Про це поінформував у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, повідомляє Укрінформ.

"На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив 7 проєктів постанов ВРУ про зміну і встановлення меж таких населених пунктів: міста Овруча Коростенського району Житомирської області; міста Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області; міста Городка Хмельницького району Хмельницької області; міста Рубіжного Сєверодонецького району Луганської області; міста Арциза Болградського району Одеської області; міста Великих Мостів Червоноградського району Львівської області; міста Шполи Звенигородського району Черкаської області", - йдеться у дописі.

Читайте також: Законопроєкт для завершення реформи децентралізації Рада може ухвалити 3 листопада

Як зазначає Мокан, до сьогодні межі цих міст були не встановлені та юридично не закріплені, що заважало створенню повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов для їхнього розвитку, забезпеченню ефективного використання потенціалу територій із збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності.