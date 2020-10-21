На Львівщині ще одна лікарня прийматиме хворих на коронавірус

Пустомитівська центральна районна лікарня з 22 жовтня почне приймати інфікованих коронавірусом, на її базі розгорнуть 80 ліжкомісць.

Таке рішення було прийняте в Львівській ОДА через завантаженість лікарень для хворих з COVID-19 протягом тижня понад 55%. Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Укрінформ.

«З четверга хворих коронавірусом почне приймати Пустомитівська ЦРЛ. Тут передбачено 80 ліжкомісць, які розмістять на базі інфекційного відділення, а також головного корпусу в терапевтичному та хірургічному відділеннях. На жаль, тенденції, які ми спостерігаємо, є негативними. В нас є і приріст активних хворих, також збільшується кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування», - зазначив Чемерис.

За його словами, станом на 20 жовтня в лікарнях перебуває 1 550 хворих, що становить 55,2 % зайнятості ліжкової мережі. У реанімаційному відділенні знаходиться 124 пацієнти, на апаратах ШВЛ – 37. Найбільш заповненими медичними закладами є Центр легеневого здоров’я – 170 пацієнтів, Львівська обласна інфекційна лікарня - 182, Лікарня швидкої медичної допомоги – 215, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи – 170 пацієнтів.

«Серед лікарень в районах області найбільше завантаженою є Стебницька лікарня - 96 пацієнтів. Також 112 пацієнтів перебувають в Стрийській міській клінічній лікарні»,- додав Чемерис.

Загалом на Львівщині хворих з COVID-19 приймає 20 лікарень.

За увесь час пандемії на Львівщині підтверджено 25392 випадки інфікування коронавірусом, з них 717 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1040 ПЛР-тестів. Відтак, 289 — позитивні. Серед них львів`ян — 122.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469. Протягом доби зафіксовано 113 нових летальних випадків. Одужали – 3 044 особи. Загалом в Україні зареєстровано 5 786 смертей від COVID-19. Одужали – 129 533 людини.