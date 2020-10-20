На Харківщині ситуація з COVID-19 критична, але контрольована - голова ОДА

Харківщина перебуває у критичній, але контрольованій ситуації у зв'язку коронавірусною інфекцією.

Про це сказав під час брифінгу голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз кількість захворілих на COVID-19 в області - майже 30 тисяч осіб, і це трохи більш ніж 1% від загальної кількості населення. Харківщина - на другому місці за кількістю захворілих після Києва. Станом на 16:00 19 жовтня на стаціонарному лікуванні перебувало 1 928 пацієнтів, із них 1 023 - у місті Харкові та 905 - в обласних лікарнях. Це критична ситуація, але вона контрольована. Незважаючи на критику, Харківська область - одна з найбільш підготовлених для боротьби з COVID-19 в Україні", - зазначив Кучер.

За його словами, з початку пандемії в лікувальних закладах області значно збільшили кількість кисневих точок та концентраторів: "Колись у нас було 97 кисневих точок та 32 кисневих концентратори. Сьогодні - 874 точки та 194 концентратори. Найближчім часом плануємо придбати ще 800 концентраторів, фактично 200 точок уже замовлено. До кінця тижня прийде 23, на початок наступного - ще 163".

Кучер також відзначив, що регіон нещодавно закупив чергову партію апаратів ШВЛ - 20, вони надійдуть до лікувальних закладів найближчим часом. Значно збільшено й ліжковий фонд та кількість палат інтенсивної терапії. "На початку було залучено 17 лікарень, це 1 862 ліжка, а зараз із урахуванням залізничних лікарень, які розгортаються, кількість ліжок - 3672. Це найбільша кількість в Україні", - підкреслив голова Харківської ОДА.

За словами Кучера, за кількістю місць у палатах інтенсивної терапії (їх - 227) Харкіщина перебуває на другому місці в Україні: "При цьому нещодавньо на сесії виділено кошти з обласного бюджету для проведення ремонту в обласній інфекційній лікарні, де буде відкрито ще 20 ліжок інтенсивної терапії".

При цьому посадовець зауважив, що кожен медичний працівник, який захворів на COVID-19, отримає грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Близько 400 осіб вже отримали виплати. "Також на сесії виділено додаткові кошти, щоб усі ті працівники, які перехворіли, отримали фінансову підтримку", - додав Кучер.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо кадрового забезпечння, голова Харківської ОДА сказав: "Медики є, але їх треба більше. Обговорювалося залучення інтернів та студентів старших курсів, бо потрібні не лише лікарі, а й середній медичний персонал. Але треба розуміти, що в навчальних закладах є свої затверджені навчальні плани, учбові програми, які охоплюють й медпрактику. Шукаємо шляхи порозуміння".

Голова Харківської ОДА закликав дотримуватися правил карантину та убезпечити життя і здоров’я людей поважного віку: "Це дуже важливо, адже старше покоління - у зоні ризику. Найбільша смертність за статистикою - серед людей, старших за 60 років".

Фото: пресслужба Харківської ОДА