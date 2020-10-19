На Харківщині розгорнуть ще 600 COVID-ліжок на базі лікарень Укрзалізниці

У Харківській області на базі лікарень Акціонерного товариства "Українська залізниця" розгорнуть ще 600 ліжок для лікування хворих на COVID-19.

Про це заявив на брифінгу голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19 зараз на Харківщині найбільша в країні - понад 3 тисячі, але ліжок стане ще більше", - зазначив Кучер.

За його словами, міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав постанови, якими передбачається відкриття лікарень Укрзалізниці для прийому хворих на коронавірус. Відкриття цих медичних закладів дозволить розгорнути в області ще близько 600 ліжок.

"У свою чергу, лікарні Укрзалізниці мають підписати договори з НСЗУ, після чого зможуть приймати хворих на коронавірус", - додав голова ОДА.

Він наголосив, що ця робота вже проводиться і після підписання договорів лікарні зможуть протягом двох-трьох днів госпіталізувати хворих. Це важливо, зазначив Кучер, оскільки в регіоні збільшується кількість саме важких хворих.

Станом на 19 жовтня у Харківській області підтверджено 595 нових випадків захворювання на COVID-19, зокрема 403 випадки - у Харкові. Усього в регіоні з початку епідемії зафіксовано 29118 випадків. Померли 445 людей, за добу - 6.

В Україні лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу – 4 766.