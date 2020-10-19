Лікарні Харкова переповнені, хворих на COVID-19 везуть у районні - голова ОДА

У Харкові лікарні переповнені, і протягом двох днів хворих на COVID-19 госпіталізують у районні.

Про це заявив на брифінгу голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом останніх днів, починаючи з четверга-п'ятниці, нових хворих на COVID-19 з Харкова привозили до двох районних лікарень, включаючи Куп'янську", - зазначив Кучер.

За його словами, загалом до районів відвезли 13 хворих, причина - брак ліжок в медичних закладах міста.

Раніше голова ОДА повідомляв, що на Харківщині передбачені понад 3 тисячі ліжок для хворих на коронавірус. Найближчими днями планується розгорнути ще близько 600 ліжок на базі лікарень Укрзалізниці.

Станом на 19 жовтня у Харківській області підтверджено 595 нових випадків захворювання на COVID-19, зокрема 403 випадки - у Харкові. Усього в регіоні з початку епідемії зафіксовано 29118 випадків. Померли 445 людей, за добу - 6.

В Україні лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу – 4 766.