"Критична ситуація": Шмигаля просять виділити 80 мільйонів на Чорнобильську зону

Атомпрофспілка звернулася до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням доручити Міністерству фінансів України схвалити проєкт розпорядження для термінового виділення додаткових коштів підприємствам Зони відчуження у розмірі 80 млн грн у зв'язку з наявним дефіцитом.

Про це йдеться у повідомленні Атомпрофспілки у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Атомпрофспілка звернулася до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та до міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського з листом, в якому доводить до відома, що на підприємствах Зони відчуження склалася надзвичайно критична ситуація з фінансуванням поточних видатків, зокрема, із заробітної плати, електроенергії, а також відшкодуванням Пенсійному фонду України витрат на виплату і доставку пільгових пенсій", - йдеться у повідомленні.

За даними профспілки, дефіцит коштів за бюджетною програмою "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" становить 60 млн грн, а за програмою "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" — 20 млн грн.

З метою уникнення блокування діяльності підприємств шляхом арешту рахунків, понесення додаткових витрат на виконавчий збір, невиплати заробітної плати Державне агентство з управління Зоною відчуження разом з Міндовкілля розробили проєкт розпорядження уряду щодо виділення додаткового фінансування у розмірі 80 млн грн за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворився станом на 1 січня 2020 року.

"Зазначений проєкт акту погоджено Мінекономіки без зауважень, водночас Мінфіном висловлено низку зауважень, і проєкт акту наразі не погоджено. Атомпрофспілка звертає увагу на те, що протягом 2015-2019 років урядом неодноразово приймалися рішення щодо виділення додаткового фінансування за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для вирішення проблем підприємств Зони відчуження. У разі несплати щомісячних платежів ПФУ подає позови до суду щодо стягнення заборгованості у примусовому порядку. Після задоволення позову виконавча служба арештовує рахунки підприємства, стягує у примусовому порядку заборгованість разом з виконавчим збором у розмірі 10% від суми позову", - пояснили у профспілці.

Як повідомляв Укрінформ, в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №32379-д про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" припинено фінансування видатків за статтею "Реалізація державного інвестиційного проєкту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури Зони відчуження". До внесення змін держбюджет передбачав за вказаним напрямком виділити 56,15 млн грн.

Загалом бюджет Державного агентства з управління Зоною відчуження на 2020 рік зменшився із 2,9 млрд грн до 2,68 млрд грн. Фінансування програми "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" скоротилося в цьому році з 1,36 млрд грн до 1,2 млрд грн; програма "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" – із 495,89 млн грн до 445,88 млн грн.