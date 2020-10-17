На Буковині за добу виявили 209 випадків COVID-19

У Чернівецькій області за останню добу підтвердили 209 випадків COVID-19, їх загальна кількість сягнула 17 659.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його інформацією, протягом доби в області на COVID-19 дослідили 564 зразки та виявили 209 випадків інфікування. Водночас одужали 74 особи.

Загалом від початку епідемії на Буковині підтверджено 17 659 випадків коронавірусу, 407 осіб померли, 9331 – одужала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 293 641 випадок COVID-19, з них за добу – 6410.