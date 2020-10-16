В Одесі готуються розгорнути шпиталь для хворих на COVID-19 у спорткомплексі

За дорученням Кабміну України фахівці Одеської ОДА розглядають питання про розгортання на арені спорткомплексу "Олімпієць" додаткового шпиталю, де надаватимуть медичну допомогу хворим на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила на брифінгу 16 жовтня директор Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва.

"У разі подальшого зростання кількості випадків захворювань на COVID-19 на території області й заповнення ліжок в одеських опорних лікарнях другої та третьої хвилі буде розгорнуто додатковий шпиталь для лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом, на арені спорткомплексу "Олімпієць". Тут на 5 тисячах квадратних метрів можна розгорнути, згідно з нормами, близько 1 тисячі ліжок", - зазначила Одарій-Захар'єва.

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За її словами, остаточно питання щодо розгортання в Одесі резервного шпиталю саме на території "Олімпійця" буде вирішено 19 жовтня на засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС.

Директор Департаменту охорони здоров'я уточнила, що за минулу добу лабораторно підтверджено 502 випадки інфікування коронавірусом жителів Одещини, в тому числі 52 дітей і 17 медпрацівників. За останню добу здійснено 1180 тестувань методом ПЛР та 633 методом ІФА.

Одарій-Захар'єва наголосила, що в медзакладах області не існує проблеми з забезпеченням киснем: його вдосталь постачають до всіх лікарень. Однак назріває проблема нестачі медиків у лікарнях через захворювання багатьох медпрацівників COVID-19, грипом та ГРВІ, додала вона.

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Як повідомлялося, протягом найближчих тижнів в Одесі планується розгорнути за рахунок перепрофілювання медустанов не менш як 265 додаткових ліжок для розширення можливостей лікування хворих на коронавірус.

Раніше були задіяні для лікування хворих на COVID-19 медичні установи другої хвилі: ряд відділень клінічної лікарні №5 і №3 і 50 ліжок для вагітних і породіль у пологовому будинку №2.