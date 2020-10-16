У Черкасах відкрили третій магазин мережі «М’ясомаркет»

У Черкасах відкрили 14-й магазин «М’ясомаркет» франчайзингової мережі МХП, що став вже третім у цьому місті.

Кількість магазинів франчайзингової мережі МХП впевнено прямує до відмітки 50 на кінець 2020 року. В п’ятницю, 16 жовтня, відкрився 14-й «М’ясомаркет» у Черкасах, повідомили Укріфнорму в пресслужбі МХП.

Як зазначається у повідомленні, «М’ясомаркет» у Черкасах став вже третім у місті та, за словами партнерів, увібрав у себе найкращий досвід попередніх крамниць.

На відкритті гості отримали багато подарунків, а перші 100 клієнтів навіть безкоштовно спробували особливу шаурму, яку тут готують.

«Цей “М’ясомаркет” поєднав у собі формат гастро-бутиків від МХП, де можна придбати будь-що до столу, й формат, куди можна зайти перекусити корисною шаурмою. Як би дивно це не звучало, але шаурма тут дійсно корисна, безпечна, виключно з якісних продуктів. У ній немає капусти, картоплі фрі чи майонезів. Лише багато м’яса, свіжа зелень та овочі, авторські соуси від МХП. Виходить дуже корисно й смачно!», — поділився директор підприємства «Черкасириба», що координує роботу «М’ясомаркетів» у Черкаській області Артем Шемет.

Працівники магазину розповідають, що м’ясо для шаурми печуть на спеціальних вертикальних грилях і додають тільки свіжі овочі та зелень. Особливі соуси — ексклюзивна розробка технологів МХП. Шаурму пропонують у лаваші, піті або булочці — зручному форматі з собою. Таку шаурму можна їсти без побоювань за її безпечність і навіть давати дітям.

«М’ясомаркети» поширюють філософію взірцевого сервісу, а не просто широкого асортименту товарів. Першокласна якість, найвищі стандарти безпечності та технологій зберігання продуктів — невід’ємна частина кожного проєкту МХП, і «М’ясомаркети» не є виключенням. «Це магазин, який відкривається з турботою», — так кажуть про концепцію в крамниці.

Де б він не відкривався «М’ясомаркет», його головне завдання — робити людей щасливими. МХП та партнери-франчайзі разом дбають про те, аби всі пропозиції гостей були почуті, побажання щодо асортименту виконані, а сервіс дарував не лише якісне обслуговування, а й приємні емоції.

«Ми хочемо допомагати їсти смачніше, швидше і приємніше. У нас працюють м’ясні сомельє. Це не продавці. Це гастроконсультанти й неофіційні шеф-кухарі ваших сімей. Вони тут саме для того, аби ви могли звернутися із запитанням: “Чим мені сьогодні здивувати рідних?”», — поділився керівник управління по роботі з франчайзі в МХП Дмитро Морозов.

Розв’язати гастрономічні питання гостей — завдання кожного «М’ясомаркету». Час — найбільша цінність сьогодення, і команда «М’ясомаркету» прагне його зберегти для своїх відвідувачів. Щоб вони просто прийшли та купили рішення: готове до приготування м’ясо, готові продукти чи напівфабрикати. А зекономлений час провели зі своїми рідними.

Приємне проведення часу пропонується і в самому «М’ясомаркеті». У новій точці в Черкасах діти можуть бавитися у VR-ігри, поки батьки обирають продукти. Дійсно, для малечі цікавіше пограти на віртуальних музичних інструментах, ніж вдивлятися у вітрини з м’ясом.

У Черкасах крамниць, де можна отримати справжнє задоволення від гастро-шопінгу кожному члену родини, налічується вже три. У планах — не менше семи. Черкащина — особливий регіон для МХП. Крім того, що тут розташовано чимало підприємств холдингу, в Черкасах базується і благодійний фонд «МХП — Громаді», що підтримує соціальні ініціативи громад та реалізовує сотні проєктів.

«Хочу, щоб Черкащина та Черкаси були красивими. Саме тому ми пропонуємо споживачам новий сервіс і таким чином долучаємося до розвитку краю», — зазначив на одному з відкриттів Юрій Косюк.

Фото: МХП