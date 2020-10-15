Зеленський прибув на Чернігівщину
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернігівської області, де візьме участь у земельному форумі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
“Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Чернігівської області. У програмі – участь глави держави в роботі земельного форуму «Земля – народу”, - поінформували в ОП.
Також очікується, що Президент огляне перебіг відновлення об'єктів у межах програми «Велике будівництво» в Чернігівській області та ознайомиться з культурною спадщиною регіону.
Фото: ОП