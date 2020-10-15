Із 19 жовтня школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання. А з 26 жовтня в міських закладах освіти розпочнуться осінні канікули.

Як передає Укрінформ, про це міський голова Ужгорода Богдан Андріїв заявив на черговій сесії Ужгородської міськради.

“З початку наступного тижня, 19 жовтня, навчання у закладах загальної освіти Ужгорода здійснюватиметься дистанційно, а з 26 жовтня у школах розпочнуться осінні канікули” - повідомив Андріїв.

Як повідомляв Укрінформ, МОН рекомендувало українським школам запровадити канікули з 15 жовтня через підвищення захворюваності на коронавірус в Україні. В Ужгороді, зокрема, про готовність перейти на дистанційне навчання студентів заявили також в Ужгородському нацуніверситеті.

Водночас, як повідомили в Мукачівській міськраді напередодні, у цьому закарпатському місті у жовтні школи не відправлятимуть на канікули.

Станом на сьогодні, 15 вересня, в Ужгороді зафіксовано рекордні +44 випадки інфікування ковід-інфекцією. Це найбільший показник за останні місяці пандемії. Місто наразі перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Лікарні в Ужгороді, що приймають хворих на ковід, заповнені на 70%.