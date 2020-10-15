На Київщині зафіксували 228 нових випадків COVID-19, померли п'ятеро осіб

На Київщині зафіксували 228 нових випадків COVID-19, померли п'ятеро осіб

Укрінформ
За добу в Київській області підтвердили 228 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА в Фейсбуці.

"У Київській області за даними обласного лабораторного центру 15 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 11 978 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1033 дітей та у 1259 медичних працівників. За добу підтверджено 228 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу коронавірус підтвердили у 24-х дітей віком від 1 до 17 років та у 204 дорослих. Із них 39 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 189 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

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За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1491 хворий, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 10487 осіб.

Як повідомляється, одужали в області всього 6914 осіб, з них 573 дитини віком від 1 місяця до 17 років. За звітну добу одужало 47 осіб, з них 4 дитини. Всього за період епідемії у Київській області померли 257 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про п’ять летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.

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