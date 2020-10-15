На Київщині зафіксували 228 нових випадків COVID-19, померли п'ятеро осіб

За добу в Київській області підтвердили 228 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА в Фейсбуці.

"У Київській області за даними обласного лабораторного центру 15 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 11 978 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1033 дітей та у 1259 медичних працівників. За добу підтверджено 228 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу коронавірус підтвердили у 24-х дітей віком від 1 до 17 років та у 204 дорослих. Із них 39 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 189 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1491 хворий, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 10487 осіб.

Як повідомляється, одужали в області всього 6914 осіб, з них 573 дитини віком від 1 місяця до 17 років. За звітну добу одужало 47 осіб, з них 4 дитини. Всього за період епідемії у Київській області померли 257 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про п’ять летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.