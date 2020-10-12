У харківській мерії спростовують заяви про погіршення здоров'я Кернеса

У харківській мерії спростовують заяви про погіршення здоров'я Кернеса

Укрінформ
На сьогодні дані про стан здоров'я мера Геннадія Кернеса, якими володіє міськрада Харкова, виключають погіршення його здоров'я або інсульт.

Про це кореспондентові Укрінформу заявив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, коментуючи думку голови ХОДА Олексія Кучера щодо стану здоров'я Кернеса, висловлене в інтерв'ю Дмитру Гордону.

«Звідки він (Олексій Кучер - ред.), взяв, що Кернес не повернеться до виборів до Харкова, нам невідомо», - сказав Сидоренко.

Читайте також: Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова

Він додав, що ця заява Кучера схожа зі словами адвоката Анатолія Родзинського, який безпідставно заявляв, що у Кернеса був інсульт.

«Заявляю, що ніхто і ніколи з клініки «Шаріте» не сказав би ні Кучеру, ні Родзинському про стан здоров'я Геннадія Кернеса або його діагноз", - додав Сидоренко.

Як повідомляв Укрінформ, 9 жовтня директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко заявив, що ніякого інсульту і втрати мови у Геннадія Кернеса немає.

8 жовтня харківський адвокат Анатолій Родзинський заявив журналістам, що за його інформацією з клініки «Шаріте» Кернес перебуває в поганому стані, і у нього інсульт.

2 жовтня на сайті Харківської міськради була розміщена інформація клініки «Шаріте» про те, що Кернес «прогресує кожного дня, і ми сподіваємося на його повне одужання».

Читайте також: Як голосувати: ЦВК дала роз’яснення щодо заповнення бюлетеня

23 вересня на конференції партії «Блок Кернеса - Успішний Харків» Геннадія Кернеса офіційно висунули кандидатом на посаду мера Харкова.

Вночі 17 вересня Кернеса літаком доставили на лікування до Німеччини, у клініку «Шаріте».

15 вересня Харківська мерія підтвердила, що у Геннадія Кернеса коронавірус і двостороннє запалення легенів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-