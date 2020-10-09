Підземну акцію протесту у Кривому Розі продовжує 21 шахтар

На шахті «Жовтнева» Криворізького залізорудного комбінату акцію протесту під землею продовжує 21 працівник.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

"37-му добу триває підземний протест на Криворізькому залізорудному комбінаті. 21 працівник шахти «Жовтнева» (19 гірників та 2 сигналістки) залишаються у підземних умовах", - написав він.

Волинець додав, що на 16 жовтня анонсований суд, де КЗРК виступає позивачем, а протестувальники — відповідачами. Водночас якими є позовні вимоги, він не уточнив.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

Державна служба з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Адміністрація КЗРК наполягає, що вимоги в частині підвищення зарплат на 10 та 25 відсотків наберуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться всі страйкарі.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. 29 вересня на поверхню піднялися протестувальники шахти "Батьківщина".