Волинець повідомив про звільнення у керівництві КЗРК, де 12-ту добу страйкують шахтарі

На шахтах Криворізького залізорудного комбінату, де 12-ту добу триває підземний страйк, адміністрація повідомила про кадрові чистки.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці

“Є інформація, що зранку на підприємстві була оперативна нарада, в ході якої гендиректор КЗРК Сергій Новак повідомив про звільнення: директора з ремонту й техпідтримки Сергія Труханенка, гірського нормувальника на підземних роботах шахти «Тернівська» Ігоря Колобанова, радника гендиректора Олега Макарова. Вважатимемо це першою реакцією адміністрації на чисельні зауваження працівників, протестувальників щодо корупційних схем на КЗРК, щодо ліваків, через які втрачає гроші підприємство - працівники втрачають заробіток”, - повідомив Волинець.

За його словами, на 11-ту годину заплановані перемовини, на яких будуть присутні делегації від підземних протестувальників шахт КЗРК.

Також він виклав відео, на якому шахтарі Криворізького залізорудного комбінату записали звернення до депутатів Європарламенту з проханням захистити їх громадянські, трудові права, захистити родини протестувальників від переслідування.

Як повідомлялося, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам. 10 вересня на поверхню через погане самопочуття підняли чотирьох шахтарів.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкарів та адміністрації КЗРК не дав результатів, і гірники повернулися в шахту.

Учасники наземного протесту встановили намети, мітинг буде цілодобовим.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник. 13 вересня під землею залишалось 229 гірників, 12 піднялися на поверхню за останню добу через погіршення стану здоров’я. 14 вересня під землею лишаються 195 гірників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.