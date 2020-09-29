Страйкарі ще однієї шахти КЗРК піднялися на поверхню
Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.
"Щойно з Кривого Рогу повідомили, що протестувальники шахти "Батьківщина" у повному складі піднялись на поверхню. Гірники здали лампи, родини зустрічають їх біля шахти", - написав Волинець.
За його словами, меморандуму учасники протесту не підписали.
Водночас 24 гірники шахти «Жовтнева» залишаються під землею - продовжують протест.
За словами профспілкового лідера, чергові перемовини на КЗРК зірвалися через "непоступливість адміністрації підприємства".
Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.
Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.
Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.
Адміністрація КЗРК наполягає на тому, що передбачені меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат наберуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться страйкарі всіх чотирьох шахт.
Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню.
Станом на 29 вересня на шахтах "Жовтнева" та "Батьківщина" 59 гірників продовжували підземний протест.
Цього ж дня залізничники Кривбасу підтримали протест шахтарів і розпочали італійський страйк - "роботу за інструкцією".
Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.