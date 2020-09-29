Страйкарі ще однієї шахти КЗРК піднялися на поверхню

Гірники ще однієї шахти Криворізького залізорудного комбінату, де тривав страйк, піднялися на поверхню без підписання меморандуму.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

"Щойно з Кривого Рогу повідомили, що протестувальники шахти "Батьківщина" у повному складі піднялись на поверхню. Гірники здали лампи, родини зустрічають їх біля шахти", - написав Волинець.

За його словами, меморандуму учасники протесту не підписали.

Водночас 24 гірники шахти «Жовтнева» залишаються під землею - продовжують протест.

За словами профспілкового лідера, чергові перемовини на КЗРК зірвалися через "непоступливість адміністрації підприємства".

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Адміністрація КЗРК наполягає на тому, що передбачені меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат наберуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться страйкарі всіх чотирьох шахт.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню.

Станом на 29 вересня на шахтах "Жовтнева" та "Батьківщина" 59 гірників продовжували підземний протест.

Цього ж дня залізничники Кривбасу підтримали протест шахтарів і розпочали італійський страйк - "роботу за інструкцією".

Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.