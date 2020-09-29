Залізничники Кривбасу почали італійський страйк - «роботу за інструкцією».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив машиніст Криворізького депо, голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки залізничників України Криворізького депо В’ячеслав Федоренко.

“Працівники Криворізького депо сьогодні, на підтримку протесту гірників ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” (КЗРК), розпочали італійський страйк - «роботу за інструкцією». Це передбачає бездоганне виконання своїх посадових обов’язків на роботі. Однак є нормативні документи, яким повинні відповідати машини й механізми, на яких ми працюємо, а вони не відповідають, бо локомотиви експлуатуються з 60-х років, а з 2012 року припинили виконувати капітальні ремонти. Таким чином, ми звернемо увагу на те, що порушується охорона праці, трудове законодавство щодо оплати праці”, - сказав Федоренко.

Крім того, залізничники піднімають питання про пільгове забезпечення пенсій і включення професій до списку пільгових посад №1, 2, це стосується, зокрема, посад машиніста електровоза, помічника машиніста електровоза та тепловоза.

Як пояснив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці, перемовини, які були заплановані на понеділок, 28 вересня, між працівниками залізниці, лідерами Вільної профспілки залізничників України та місцевим керівництвом «Укрзалізниці» - можна вважати такими, що не відбулись.

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”За словами залізничників, в.о. директора регіональної філії Придніпровської залізниці Олександр Заруба прийшов на перемовини непідготовленим, не володіючи питаннями ані щодо кризових явищ на підприємстві, ані щодо механізмів їх вирішення”, - зазначив Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкуючими під землею шахтарями. А також починає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Також адміністрація КЗРК категорично наполягає на тому, що передбачені Меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на підприємстві наберуть чинності з моменту, коли на поверхню підіймуться протестувальники всіх чотирьох шахт.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню.

Станом на 28 вересня на шахтах "Жовтнева" та "Батьківщина" 62 гірники продовжують підземний протест.

Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.