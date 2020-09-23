У Кривому Розі вдруге звернулися до влади щодо страйку шахтарів на КЗРК

У Кривому Розі на сесії міської ради депутати вдруге підтримали звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Міністерства інфраструктури щодо ситуації на підприємствах міста, де страйкують шахтарі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це стало відомо під час сесії Криворізької міськради у середу, 23 вересня.

"Просимо всі органи державної влади виконати свої обов'язки щодо забезпечення прав людей на гідні умови праці, гідну заробітну плату, гідне пенсійне забезпечення. Про результат розгляду звернення просимо негайно поінформувати Криворізьку міську раду", - йдеться у зверненні.

Як підкреслив, виступаючи на засіданні сесії Криворізької міськради, представник шахтарів Костянтин Бєліков, після попереднього звернення, в Кривий Ріг направили заступника міністра розвитку економіки.

"Але ми розуміємо, що це чиновник другого рівня, і як результат - відсутність позитивних результатів переговорів. Шахтарі змушені були поїхати шукати справедливість безпосередньо до Києва. Вони побували під Радою, Кабміном та Офісом Президента. Спали на землі, карематах, але жоден чиновник до них не вийшов. В результаті шахтарі звернулися вже до депутатів Європарламенту з проханням захистити їх права", - сказав Бєліков.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

На 23-й день протесту під землею залишається 121 гірник.

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У переговорному процесі домовленостей не знайдено, шахтарі продовжують перебувати під землею на усіх чотирьох шахтах КЗРК.

У Кривому Розі та Києві тривають акції на підтримку шахтарів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".