У Кривому Розі продовжуються перемовини між шахтарями та адміністрацією КЗРК

У Кривому Розі продовжуються перемовини між страйкуючими шахтарями та адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК), під землею лишаються 139 гірників.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“139 гірників чотирьох шахт КЗРК продовжують підземну акцію протесту”, - повідомив Волинець.

За його словами, у вівторок, 22 вересня, перемовини мають розпочатися о 10.00.

Як раніше повідомив Волинець, у понеділок, 21 веренся, гірники шахт “Жовтнева” і “Батьківщина” не піднялися на перемовини через те, що з боку власників було понижено планку перемовної сторони. Замість в.о. голови правління ПАТ “Кривбасзалізрудком” (КЗРК) Сергія Новака, який начебто захворів, на перемовини від адміністрації делегували в.о. заступника голови правління Олександра Капуку.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. Через погіршення стану здоров'я гірників піднімали на поверхню. На 21-й день протесту під землею залишалося 149 гірників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

У Кривому Розі та Києві тривають акції на підтримку шахтарів.