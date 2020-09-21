У Кривому Розі - 20 доба страйку, під землею залишаються 149 шахтарів

На двадцяту добу підземних протестів у Кривому Розі під землею перебуває 149 шахтарів.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“149 гірників шахт “Жовтнева”, “Батьківщина”, “Тернівська”, “Гвардійська” двадцяту добу продовжують акцію протесту у підземних умовах”, - повідомив Волинець.

Він додав, що у понеділок, 21 вересня, потрібно докласти максимум зусиль, щоб перемовини відбулись, і щоб вони були завершені на компромісних умовах.

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Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

На 19-й день протесту під землею залишалося 154 гірники.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

У Кривому Розі та Києві тривають акції на підтримку шахтарів.