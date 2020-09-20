На підтримку шахтарів Криворізького залізорудного запустили міжнародну кампанію

Незалежна профспілка гірників України та Глобальний союз IndustriALL розпочали міжнародну кампанію солідарності з шахтарями КЗРК.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Незалежна профспілка гірників України, Глобальний союз IndustriALL, який представляє понад 50 мільйонів працівників у гірничодобувній, енергетичній та обробній галузях у понад 140 країнах - розпочали міжнародну кампанію солідарності з шахтарями КЗРК”, - повідомив Волинець.

За його словами, підписати офіційний лист підтримки може кожен небайдужий до проблеми гірників шахт “Жовтнева, “Батьківщина”, “Тернівська”, “Гвардійська” з будь-якої країни.

Крім того, всі листи автоматично спрямовуються на адресу адміністрації Криворізького залізорудного комбінату.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

На 18-й день протесту під землею залишаються 154 гірники.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

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18-19 вересня шахтарі й адміністрація сіли вдруге за перемовини.

У Кривому Розі та Києві тривають акції на підтримку шахтарів.