Керівництво КЗРК не вважає підземний протест шахтарів страйком

Керівництво КЗРК не вважає підземний протест гірників страйком і має намір вирішити конфлікт у конструктивному руслі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі на сайті компанії.

Згідно з ним, адміністрація вважає, що група гірників у кількості 184 особи станом на 16 вересня у підземних виробках залишаються виключно “за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку”. Пояснюється це тим, що вимоги гірників до адміністрації офіційно не надходили.

“З огляду на те, що письмові вимоги від трудового колективу до адміністрації підприємства не надходили й, відповідно, відмов щодо виконання будь-яких письмових вимог трудового колективу адміністрація не заявляла, а також згідно з наведеними вище нормами закону, дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є”, - йдеться у пресрелізі.

Разом з тим адміністрація підприємства із власної ініціативи ухвалила та оприлюднила 10 вересня «Меморандум про порозуміння та виконання зустрічних вимог між адміністрацією та працівниками ПАТ «Кривбасзалізрудком», спрямованих на усунення причин та наслідків, у зв’язку із залишенням у підземних умовах праці після закінчення робочої зміни». У документі адміністрація в односторонньому порядку заявила про готовність врегулювання конфлікту.

Згідно з Меморандумом, було видано наказ №3850 від 10 вересня «Про підвищення тарифних ставок та посадових окладів з 1 вересня 2020 року» від 10% до 25%. Згідно з наказом №3864 від 11 вересня доповнено список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки та посадові оклади на 25%.

З метою подальшого врегулювання адміністрація ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» направила звернення до голови первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та до голови первинної організації Профспілки працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» з пропозицією створення спільної комісії для перегляду систем оплати праці на підприємстві.

Зазначено, що протягом останніх днів адміністрація ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» неодноразово виступала у відкритих джерелах і продовжує наполягати на налагодженні конструктивного діалогу з усіма зацікавленими особами з метою вирішення конфлікту шляхом пошуку компромісу на базі виконання вимог чинного законодавства.

Наголошується, що подальше перебування протестувальників у підземних виробках без фактичного наміру шляхом конструктивного діалогу з адміністрацією в визначеному законодавством України порядку вирішити конфлікт не тільки наражає на особисту небезпеку працівників підприємства, а й створює наслідки, що будуть тривалий період негативно впливати на роботу, знижувати спроможність підприємства виконувати свої фінансові обов‘язки, зокрема соціальні.

Також адміністрація КЗРК застерігає політичних діячів від спроб використовувати поточну ситуацію на підприємстві для досягнення особистих політичних цілей, підбурювання працівників підприємства і членів їх родин до незаконних і деструктивних дій.

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Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалися 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам. 10 вересня на поверхню через погане самопочуття підняли чотирьох шахтарів.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкарів та адміністрації КЗРК не дав результатів, і гірники повернулися в шахту.

Учасники наземного протесту встановили намети, мітинг буде цілодобовим.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник. 13 вересня під землею залишалися 229 гірників, 12 піднялися на поверхню за останню добу через погіршення стану здоров’я. Станом на 14 вересня під землею було 195 гірників. 15 вересня на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземну акцію протесту продовжують 192 гірники. Надвечір на поверхню піднявся ще один гірник, у нього проблеми з ногами.

У вівторок, 15 вересня, делегація шахтарів прибула до Києва, аби пікетувати ВР. Під час пікетування було прийнято рішення, що шахтарі КЗРК лишаються у Києві на безстрокове пікетування.

На 14-й день протесту під землею в чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату залишаються 184 гірники. Також стало відомо, що на підприємстві готуються до консервації усіх чотирьох шахт.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.