У Кривому Розі під землею чотирнадцяту добу протестують 184 гірники — Волинець

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“184 гірники шахт КЗРК продовжують підземний протест попри несприятливі умови для здоров’я, попри тиск з боку адміністрації та навіть спроби «доброзичливців» посіяти конфлікт всередині колективу протестувальників”, - зазначив Волинець.

Він додав, що рідні та колеги гірників підсилюють наземні мітинги.

Крім того, вчора розпочалася безстрокова акція протесту в Києві.

“Попри перепони та залякування, на акцію протесту на підтримку гірників КЗРК в урядовому кварталі столиці й сьогодні з'їжджаються люди. Хтось прибув потягом, хтось всю ніч їхав авто. Цих людей не зламати! Боротьба триває!”, - запевнив профспілковий лідер.

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Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам. 10 вересня на поверхню через погане самопочуття підняли чотирьох шахтарів.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкарів та адміністрації КЗРК не дав результатів, і гірники повернулися в шахту.

Учасники наземного протесту встановили намети, мітинг буде цілодобовим.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник. 13 вересня під землею залишалось 229 гірників, 12 піднялися на поверхню за останню добу через погіршення стану здоров’я. Станом на 14 вересня під землею було 195 гірників. 15 вересня на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземну акцію протесту продовжують 192 гірники. Надвечір на поверхню піднявся ще один гірник, у нього проблеми з ногами.

У вівторок, 15 вересня, делегація шахтарів прибула до Києва, аби пікетувати ВР. Під час пікетування було прийнято рішення, що шахтарі КЗРК лишаються у Києві на безстрокове пікетування.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.